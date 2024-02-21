Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Казахстане перекрыли трассу из-за сошедшей на нее лавины

В Казахстане на трассу сошла лавина

close
100%
«QazAvtoJol»' class="item-image" >
Телеграм-канал «QazAvtoJol»

В Казахстане на трассу сошла лавина. Об этом сообщает национальный оператор автомобильных дорог республиканского значения «КазАвтоЖол» в Telegram-канале.

Инцидент произошел на дороге «Усть-Каменогорск — Рахмановские ключи» утром. Объем лавины составил 7600 кубометров снега, в результате трасса была полностью перекрыта. Во время схода никто не пострадал.

Сейчас специалисты убирают снег.

«В данный момент действует ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на км 420-450», — сообщается в публикации.

В организации предупредили о том, что на территории Восточно-Казахстанской области сохраняется угроза схода лавин.

Ранее в России научились предсказывать сход лавин на железнодорожные пути.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами