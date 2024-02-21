В Казахстане перекрыли трассу из-за сошедшей на нее лавины

В Казахстане на трассу сошла лавина. Об этом сообщает национальный оператор автомобильных дорог республиканского значения «КазАвтоЖол» в Telegram-канале.

Инцидент произошел на дороге «Усть-Каменогорск — Рахмановские ключи» утром. Объем лавины составил 7600 кубометров снега, в результате трасса была полностью перекрыта. Во время схода никто не пострадал.

Сейчас специалисты убирают снег.

«В данный момент действует ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на км 420-450», — сообщается в публикации.

В организации предупредили о том, что на территории Восточно-Казахстанской области сохраняется угроза схода лавин.

Ранее в России научились предсказывать сход лавин на железнодорожные пути.