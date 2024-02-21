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В Туве будут усыплять бездомных животных

ТАСС: в Туве приняли закон об эвтаназии бездомных животных

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Depositphotos

Верховный хурал республики Тыва принял закон об эвтаназии безнадзорных животных. Об этом сообщает ТАСС.

Закон об эвтаназии социально опасных бездомных животных приняли депутаты в парламенте Тувы. Бродячих собак будут усыплять в случае неоднократного проявления агрессии.

«Законопроект направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты населения от заболеваний, общих для человека и животных», — сообщили ТАСС в парламенте.

За принятие закона во втором и окончательном чтении единогласно проголосовали 28 депутатов.

В середине февраля депутаты парламента Чукотского автономного округа приняли закон, разрешающий эвтаназию некоторых бездомных животных, согласно документу, эвтаназии будут подлежать опасные животные, а также переносящие болезни, которые могут представлять угрозу для других зверей либо для человека.

Ранее мэр Магадана поддержал идею об эвтаназии опасных бездомных животных.

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