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Онищенко рассказал, как защититься от весенних вспышек инфекций

Онищенко: из-за слабого иммунитета любые возбудители могут вызвать осложнение

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Depositphotos

Весной традиционно просыпаются многие вирусы и возможны всплески заболеваний. Особенно это опасно на фоне того, что смена сезона негативно сказывается на состоянии иммунитета, отметил заместитель президента Российской академии образования, заслуженный врач страны Геннадий Онищенко. В беседе с Общественной Службой Новостей он подчеркнул важность укрепление иммунитета и профосмотров.

С приближением весны силы, накопленные в организме летом прошлого года, на исходе, подчеркнул врач.

«Зима в этом году была суровой и забрала многое из наших запасов. В Москве сегодня роста заболеваемости нет, а по стране ее уровень достаточно высокий. Все это обычно заканчивается в марте, — отметил он. — Из-за потрепанного иммунитета сегодня даже самые банальные возбудители могут дать более серьезное течение заболеваний, нежели бы они были в начале осени».

При этом весной нет каких-то отдельных инфекций, характерных только для этого времени года, добавил Онищенко. По его словам, чтобы не заразиться, важно следить за собой и за детьми, вовремя пройти обследование и соблюдать профилактические меры.

«Есть и хорошие новости — день сейчас увеличился, а солнце играет роль хорошего дезинфектанта, убивая многих возбудителей», — заключил врач.

Напомним, также Онищенко отмечал, что фиксируемый в России ост заболеваемости корью связан с нарушением графика вакцинации, случившимся из-за пандемии коронавируса, а также отсутствием практики прививать взрослых людей.

Диетолог ранее рассказала, как подготовить организм к весне.

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