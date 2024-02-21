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В Туле дети нашли возле пруда замерзавшего мужчину

В Туле дети нашли в снегу замерзавшего мужчину

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FotograFFF/Shutterstock

В Привокзальном районе Тулы дети играли возле пруда и случайно нашли замерзавшего мужчину. Об этом сообщает портал «Тульские новости».

Инцидент произошел в тульском микрорайоне Косая Гора, дети шли по тропинке вдоль пруда и наткнулись на мужчину, который лежал в снегу. Подростки не растерялись и позвонили в экстренные службы.

Прибывшая бригада медиков доставила обмороженного пострадавшего в медицинское учреждение, но спасти его не удалось. Личность мужчины устанавливается, предполагается, что он вел маргинальный образ жизни.

Ранее замерзающего туриста нашли на берегу озера в Ленобласти.

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