Агрессивный россиянин напал на фельдшера скорой помощи

В Новороссийске пациент напал на фельдшера скорой помощи, которая приехала к нему на вызов. Об этом сообщает издание «Новороссийский рабочий».

Инцидент произошел на улице Советов. Бригаду скорой помощи вызвали прохожие, которые заметили рядом с подземным переходом неопрятного мужчину — он жаловался на боль в ноге. Прибывшие медики пригласили мужчину в спецмашину. Там фельдшер, чтобы осмотреть ногу пациента, попытался разрезать штанину. В этом момент мужчина проявил агрессию: он схватил медика за шею и стал бить его. Фельдшеру удалось выбежать из машины, после чего оставшийся внутри авто нарушитель заблокировал вход.

На место ЧП прибыли сотрудники полиции. Фельдшера доставили в травмпункт, ему диагностировали перелом запястья.

Ранее в Волгограде пациент напал с ножом на бригаду скорой помощи.