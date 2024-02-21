Мужчины ответили, какие подарки они хотели бы получить на 23 февраля

Мужчины были бы рады получить на 23 февраля инструменты или хороший алкоголь, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,8 тыс. человек.

Такой ответ дали 15% и 14% опрошенных соответственно. Еще 10% предпочли бы получить в качестве подарка парфюм, 8% — бытовую технику или сертификат на ее покупку. За носки и тапки, а также за кошелек или ремень отдали голос по 6% респондентов. Еще по 3% голосов набрали бритвенный набор, книга, блокнот или ручка, 2% — кружка. При этом 33% мужчин выступили за то, чтобы им вместо подарка подарили покой.

«Покой — это тоже вариант подарка, особенно в тех семьях, где привычно царят упреки в сторону мужчины. «Ты должен то, ты должен это, а вот муж моей подруги достиг больше, чем ты…» Такие слова разъедают самооценку мужчин, и им хочется спрятаться где-нибудь в безопасном месте, например, в баре с друзьями, или отправить жену по магазинам, дав ей деньги на покупки — лишь бы не трогала», — прокомментировала результаты психолог Анна Девятка.

RT со ссылкой на результаты исследования до этого сообщал, что женщины чаще всего принимают участие в подготовке подарков мужчинам-коллегам на День защитника Отечества — об этом заявили 75% участниц опроса. Из них добровольно в этом участвуют 82% сотрудниц. При этом зачастую сотрудницы дарят коллегам смешные подарки.

Ранее была названа одежда, подходящая для подарка мужчинам на 23 февраля.