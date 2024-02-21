Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Мужчины ответили, какие подарки они хотели бы получить на 23 февраля

«КП»: 15% мужчин хотели бы получить инструменты на 23 февраля

close
100%
Depositphotos

Мужчины были бы рады получить на 23 февраля инструменты или хороший алкоголь, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,8 тыс. человек.

Такой ответ дали 15% и 14% опрошенных соответственно. Еще 10% предпочли бы получить в качестве подарка парфюм, 8% — бытовую технику или сертификат на ее покупку. За носки и тапки, а также за кошелек или ремень отдали голос по 6% респондентов. Еще по 3% голосов набрали бритвенный набор, книга, блокнот или ручка, 2% — кружка. При этом 33% мужчин выступили за то, чтобы им вместо подарка подарили покой.

«Покой — это тоже вариант подарка, особенно в тех семьях, где привычно царят упреки в сторону мужчины. «Ты должен то, ты должен это, а вот муж моей подруги достиг больше, чем ты…» Такие слова разъедают самооценку мужчин, и им хочется спрятаться где-нибудь в безопасном месте, например, в баре с друзьями, или отправить жену по магазинам, дав ей деньги на покупки — лишь бы не трогала», — прокомментировала результаты психолог Анна Девятка.

RT со ссылкой на результаты исследования до этого сообщал, что женщины чаще всего принимают участие в подготовке подарков мужчинам-коллегам на День защитника Отечества — об этом заявили 75% участниц опроса. Из них добровольно в этом участвуют 82% сотрудниц. При этом зачастую сотрудницы дарят коллегам смешные подарки.

Ранее была названа одежда, подходящая для подарка мужчинам на 23 февраля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами