В Кемеровской области отчим бил восьмилетнего пасынка табуретом

В Анжеро-Судженске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, мужчину подозревают в истязании пасынка, он избивал ребенка в течение девяти месяцев. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

Пол данным следствия, обвиняемый издевался над восьмилетним сыном сожительницы девять месяцев. 36-летний мужчина систематически избивал ребенка, пинал его и бил табуретом.

Об истязании сына в правоохранительные органы сообщила мать. Отчима задержали, возбуждено уголовное дело. Ребенка из семьи пришлось изъять, он находится в социальном учреждении. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Ленобласти мужчина избил ребенка и сломал лапы собаке.