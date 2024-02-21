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В Кемеровской области отчим бил восьмилетнего пасынка табуретом

В Кемеровской области отчима обвинили в истязании пасынка

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В Анжеро-Судженске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, мужчину подозревают в истязании пасынка, он избивал ребенка в течение девяти месяцев. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

Пол данным следствия, обвиняемый издевался над восьмилетним сыном сожительницы девять месяцев. 36-летний мужчина систематически избивал ребенка, пинал его и бил табуретом.

Об истязании сына в правоохранительные органы сообщила мать. Отчима задержали, возбуждено уголовное дело. Ребенка из семьи пришлось изъять, он находится в социальном учреждении. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Ленобласти мужчина избил ребенка и сломал лапы собаке.

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