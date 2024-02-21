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Мужчина из Ленобласти попал в больницу после того, как его нога попала в механизм

В Ленобласти во время работы ногу мужчины замяло в станок

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Haggardous50000/Shutterstock

Нога рабочего из Ленобласти оказалась в механизме станка во время смены. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в городе Волхов. Во время работы мужчине замяло конечность. Информация о деталях произошедшего отсутствует.

В результате приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшего. Специалисты диагностировали у петербуржца открытый перелом правой голени, вывих коленного сустава и вывих правого надколенника.

По словам собеседника, на данный момент мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Саратовской области трое рабочих пострадали при запуске оборудования.

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