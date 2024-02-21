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ФСБ задержала жителя Читы по подозрению в госизмене

ФСБ задержала администратора Telegram-канала в Чите по подозрению в госизмене

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ФСБ РФ/РИА «Новости»

Сотрудники ФСБ задержали в Чите администратора Telegram-канала по подозрению в совершении государственной измены. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Забайкальскому краю, передает РИА Новости.

Отмечается, что мужчина с октября 2022 года управлял Telegram-каналом, который находился под контролем Службы безопасности Украины, и «вел антироссийскую пропаганду».

Кроме того, житель Читы собирал персональные данные бойцов Вооруженных сил РФ и их родственников, которые передавал иностранным гражданам. Мужчину задержали сотрудники УФСБ, когда тот пытался перебраться за рубеж и обратиться за политическим убежищем в посольство США.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России («Государственная измена»). Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Накануне стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге жительницу Лос-Анджелеса, имеющую гражданства России и США, по делу о государственной измене.

Ранее жителя Коми поймали за попытку госизмены и намерение воевать против России.

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