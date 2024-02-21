Нейрохирурги отделили полушария мозга друг от друга, чтобы избавить подростка от эпилепсии

В Центре имени Алмазова в Петербурге нейрохирурги провели подростку сложнейшую операцию, врачи отделили два полушария мозга друг от друга, чтобы избавить мальчика от эпилепсии. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Петербургский школьник страдал от детского церебрального паралича, мальчик ходил в школу наравне со сверстниками и занимался, четыре года назад у него случился первый приступ эпилепсии.

Подросток проходил лечение в Центре имени Алмазова, после длительных обследований нейрохирурги приняли решение о проведении сложной операции на мозге.

«Оценив все клинические особенности данного пациента, нейрохирурги решили выполнить вертикальную гемисферотомию — пересечение волокон между полушариями головного мозга, передающих патологический импульс. Детям такое лечение выполняется крайне редко — для этого должны совпасть все показания к данному виду вмешательства», — рассказали в медицинском учреждении.

Подобное хирургическое вмешательство в центре проводили впервые, операция прошла успешно.

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