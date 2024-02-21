Мэр тюменского города объяснил, почему вручал сертификаты на квартиры в резиновой перчатке

В сети обратили внимание на фото со встречи мэра города Ишима Тюменской области Федора Шишкина, на которой он вручает сертификаты на квартиры в медицинской перчатке. Сам Шишкин объяснил в беседе с «Газетой.Ru», что надел перчатку из-за боязни инфицировать поврежденный палец.

«Действительно, при вручении сертификатов на правой руке у меня была надета перчатка в целях предотвращения попадания инфекции из-за поврежденного пальца. Жители города знают, что я всегда открыт для общения с населением. Жаль, что банальная травма руки вызвала подобную реакцию», — сказал Шишкин.

20 февраля в Telegram-канале администрации Ишима появился отчет о встрече мэра города с молодыми семьями. На фотографиях можно увидеть, что глава жал руки людям в резиновой перчатке. В мэрии не смогли объяснить, зачем Шишкин надел ее.

Ранее мэр Невинномысска Ставропольского края Михаил Миненков обратился к местным жителям с призывом не допустить превращения города в «обоссанный Марсель».