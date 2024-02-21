В московской школе девятилетний мальчик потерял сознание на уроке английского языка

Московскому третьекласснику стало плохо во время занятий. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в школе №2107 во время урока английского языка. Девятилетний ребенок начал тяжело дышать, после чего потерял сознание. На это обратил внимание учитель и позвал школьную медсестру. После этого на место приехали специалисты скорой помощи и обнаружили обездвиженного мальчика.

На данный момент выясняются причины произошедшего.

По данным источника, у третьеклассника были проблемы со здоровьем, поэтому он редко посещал школу. Известно, что ребенок рос в благополучной семье.

Ранее на Урале учительница 27 раз уколола ребенка циркулем за плохое поведение.