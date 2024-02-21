Россиянам объяснили правила составления сопроводительного письма к резюме

При составлении сопроводительного письма важно учитывать, чем именно оно может привлечь внимание работодателя и помочь обойти остальных претендентов при трудоустройстве, отмечает карьерный эксперт московского центра «‎Профессии будущего» Светлана Семеренко. У этого дополнения есть конкретная задача: если резюме рекламирует соискателя, то письмо рекламирует само резюме, объяснила она в беседе с RT.

Руководствоваться при написании сопроводительного письма нужно тремя правилами, отметила консультант. Первое – оно должно содержать мотивационную часть, демонстрирующую заинтересованность соискателя в работе.

«Обязательно поприветствуйте потенциального работодателя и представьтесь. Обозначьте вашу мотивацию — расскажите, почему вы хотите работать именно в этой компании и какие цели организации откликаются вашим», — объяснила Семеренко.

В письме следует рассказать о тех профессиональных компетенциях, которые есть у соискателя и необходимы для желаемой работы. Также нужно привести в пример реализованные проекты и результаты работы, лучше при этом использовать измеримые показатели — цифры и проценты, советует эксперт.

Завершаться интересное сопроводительное письмо должно призывом к действию.

«Убедите работодателя назначить вам встречу. На ней вы уже подробно расскажете, какую пользу сможете принести компании. Закончить письмо стоит контактами, по которым с вами можно будет оперативно связаться», — объяснила карьерный консультант.

Напомним, специалисты также подчеркивают, что сопроводительное письмо – это отличный способ объяснить работодателю свое решение о смене профессии. Соискатель должен в нем указать, какую пользу он может принести компании.

Ранее карьерный эксперт рассказала, что важно указать в резюме при смене профессии.