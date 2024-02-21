Россиянам рассказали о штрафах за неправильное хранение удобрений

Штраф в размере до семи тыс. рублей грозит тем жителям РФ, которые не соблюдают правила хранения минеральных и органических удобрений на дачных участках. Об этом в комментарии для aif.ru предупредил юрист Сергей Коломийцев.

Он отметил, что на упаковках от минеральных удобрений есть инструкция по их хранению. Ее необходимо соблюдать, при этом одним из важнейших условий является хранение таких веществ в закрытых помещениях. Эксперт уточнил, что в данных помещениях должен поддерживаться необходимый уровень влаги.

«Ни в коем случае не могут храниться они на открытом воздухе, даже при условии укрытия их от дождя водоотталкивающими материалами», — подчеркнул специалист.

По словам Коломийцева, органические удобрения можно хранить на открытом воздухе. Речь идет о торфе, навозе, перегное и других подобных материалах.

Тем не менее юрист уточнил, что для этих веществ необходимо соорудить специальную площадку. Органические удобрения следует помещать в ямы или в хранилища с бортиками и навесами, пояснил он.

В то же время эксперт обратил внимание, что вне зависимости от вида удобрений главное — предотвратить их попадание на соседние участки и в водоемы. В противном случае владельцев могут оштрафовать за причинение вреда окружающей среде.

«Для физических лиц его (штрафа — «Газета.Ru») размер колеблется от двух тыс. до семи тыс. рублей», — подытожил Коломийцев.

Ранее в Государственной думе РФ предупредили о риске лишиться свободы за выращивание вьюнков на дачном участке.