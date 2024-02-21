В Свердловской области женщина сдала своего внука в полицию из-за денег

Жительница Свердловской области обратилась в полицию после кражи, которую совершил ее внук. Об этом сообщает пресс-служба МВД России «Каменск-Уральский».

По словам 59-летней женщины, ее родственник несколько раз приходил к ней. Когда россиянка уходила из дома по делам, 19-летний юноша забирал деньги из шкафа. В первый раз он украл десять тысяч рублей, во второй – 15 тысяч рублей.

«Бабушкиными деньгами студент пополнял свои банковские счета, а затем тратил на личные нужды, включая оплату онлайн-игр», – сообщили в полиции.

Женщина обратила внимание на пропажу только спустя время. Внук сказал ей, что виноват и вернет деньги, но так и не сделал этого.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о краже. На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Перми мужчина украл 7,5 килограмма курятины с птицефабрики, примотав ее к себе пленкой.