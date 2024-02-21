Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Свердловской области женщина сдала своего внука в полицию из-за денег

В Свердловской области бабушка сдала в полицию внука, укравшего 25 тыс. рублей

close
100%
Depositphotos

Жительница Свердловской области обратилась в полицию после кражи, которую совершил ее внук. Об этом сообщает пресс-служба МВД России «Каменск-Уральский».

По словам 59-летней женщины, ее родственник несколько раз приходил к ней. Когда россиянка уходила из дома по делам, 19-летний юноша забирал деньги из шкафа. В первый раз он украл десять тысяч рублей, во второй – 15 тысяч рублей.

«Бабушкиными деньгами студент пополнял свои банковские счета, а затем тратил на личные нужды, включая оплату онлайн-игр», – сообщили в полиции.

Женщина обратила внимание на пропажу только спустя время. Внук сказал ей, что виноват и вернет деньги, но так и не сделал этого.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о краже. На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Перми мужчина украл 7,5 килограмма курятины с птицефабрики, примотав ее к себе пленкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами