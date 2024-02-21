Онищенко: вирус аляскапокс «близкий родственник» человеческой оспы, он требует наблюдения

Вирус аляскапокс является «близким родственником» человеческой оспы, которая была ликвидирована, и требует наблюдения. Об этом заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования (РАО) Геннадий Онищенко.

До этого департамент здравоохранения штата Аляска, где жертвой вируса стал пожилой мужчина, источником заражения могла быть кошка, проживавшая вместе с ним.

Отмечается, что заражение могло быть вызвано тем, что у американца был ослаблен иммунитет из-за онкологии, с которой он боролся.

«Это ортопоксвирус, он близкий родственник, так скажем, другого ортопоксвируса, который назывался человеческая оспа, которую мы ликвидировали в 80-м году. Когда мы ее ликвидировали, сразу встал вопрос о том, чтобы вести более пристальное наблюдение за ортопоксвирусами», — уточнил заместитель президента РАО.

По словам специалиста, в 2015 году вирус аляскапокс был выявлен у пяти пациентов, все они выздоровели. Онищенко считает, что вирус начал преодолевать межвидовой барьер между человеком и представителями дикой природой.

За аляскапоксом нужно наблюдать, заключил академик.

До этого мужчина заразился бубонной чумой от своей кошки.

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