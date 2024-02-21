В Магаданской области разрешили эвтаназию бездомных животных

Правительство Магаданской области опубликовало «Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Магаданской области в случае эксплуатации пунктов временного содержания животных». В документе отмечается, что одним из пунктов является «гуманное умерщвление животных», пишет РИА Новости.

Накануне в СМИ появилась информация о принятии закона о бродячих животных в Магаданской области, где утверждалось, что можно усыплять собак, находящихся во временном приюте более 10 дней без хозяев. Однако представители власти региона опровергли эту информацию, заявив, что конкретные меры по работе с бродячими животными еще не определены.

Мэр Магадана высказался за разрешение «эвтаназии» бродячих животных, представляющих угрозу окружающим.

В документе указывается, что процедура уничтожения животных должна проводиться в соответствии с действующим законодательством РФ и необходимыми условиями.

Эвтаназия не должна осуществляться в помещении, где находятся другие животные, и не допускается присутствие людей, не являющихся специалистами пункта временного содержания. Эти и другие правила подробно описаны в опубликованном на сайте правительства Магаданской области документе.

До этого парламент Чукотки разрешил эвтаназию некоторых бездомных собак.

Ранее в Госдуме назвали способы решения проблемы бродячих собак в России без эвтаназии.