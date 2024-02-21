Почти все руководство Всероссийского общества глухих подозревают в хищении активов

Президент Всероссийского общества глухих (ВОГ) и член центрального совета сторонников партии «Единая Россия» Станислав Иванов был задержан в связи с махинациями с недвижимостью, принадлежавшей ВОГ. По данному делу задержано почти все руководство центрального аппарата организации, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По версии следствия, сообщники, избавлялись от якобы непрофильных активов, продали несколько зданий организации по существенно заниженной цене. Ущерб, нанесенный этими действиями, оценивается в 211 млн рублей. В прошлом году за подобные аферы с недвижимостью в Москве был осужден Валерий Рухледев, предшественник Иванова на посту президента ВОГ.

О задержании руководства ВОГ стало известно 20 февраля. Среди задержанных также оказались первый вице-президент ВОГ Евгений Безруков, вице-президент, председатель Татарского отделения Венера Гаулстон, помощник президента Михаил Брагин, бывший вице-президент организации Вадим Иванченко и другие бывшие руководители и сотрудники организации.

Следственный департамент МВД и оперативники ГУЭБиПК МВД прибыли в офис ВОГ для проведения допросов и задержаний. По информации «Ъ», уголовное дело по факту мошенничества было возбуждено еще в январе 2018 года. В результате расследования экс-президент ВОГ Валерий Рухледев и несколько других лиц были признаны виновными в растрате и осуждены на различные сроки заключения.

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