В РФ продолжают продавать семена растений, за выращивание которых могут посадить

В России в продаже есть до сих пор семена популярного цветка ипомеи трехцветной, выращивание которого резко запретили. По информации газеты «Известия», дачный цветок можно купить в неограниченном количестве в специализированных онлайн-магазинах, а также на маркетплейсах и в садоводческих магазинах.

Постановлением правительства от 7 февраля этого года цветок вместе с еще двумя популярными растениями — гармала и турбина щитковидная — был включен в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества и подлежащих контролю. За их выращивание на территории РФ может грозить уголовная ответственность.

В постановлении говорится, что выращивание от 10 до 100 кустов такого цветка будет считаться преступлением в крупном размере. За это может грозить штраф до 300 тыс. рублей либо лишением свободы до двух лет.

Если правоохранительные органы обнаружат более 100 кустов, то человек может отправиться в тюрьму на срок до восьми лет.

Ипомея трехцветная (Ipomoea tricolor) — однолетнее растение из семейства вьюнковых (Convolvulaceae), произрастающее в тропиках и популярное среди садоводов по всему миру, включая России. Под запрет растение попало из-за содержания в нем эргина, токсичного вещества с галлюциногенными свойствами, аналогичного ЛСД. Это растение добавлено в список запрещенных к выращиванию растений, включая коноплю, кокаиновый куст, мак (Papaver) и грибы, содержащие псилоцибин и псилоцин.

Информация о продаже и распространении ипомеи онлайн была подтверждена Общественной потребительской инициативой (ОПИ), которая обратилась в МВД, Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой изъять этот товар из оборота.

В документе указывается, что товар продается по 0,5–1 г, притом без ограничения количества упаковок. Хотя значительный размер сбыта, пересылки, приобретения, хранения или перевозки начинается уже с 3 г, то есть трех–шести упаковок, подчеркивают в ОПИ.

Ранее трое россиян выращивали коноплю и кактусы с галлюциногеном и попались.