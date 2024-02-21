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Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Пулково

Cамолет авиакомпании FlyDubai готовится к аварийной посадке в аэропорту Пулково

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Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

В аэропорту Пулково пассажирский лайнер авиакомпании FlyDubai готовится к аварийной посадке. Об этом пишет Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

Как сообщается, у воздушного судна произошла рассинхронизация закрылков. Официального подтверждения и комментариев пока нет.

18 февраля на Дальнем Востоке самолет совершил аварийную посадку из-за обледенения. Это был двухмоторный самолет L-410 с двумя членами экипажа на борту.

За день до этого сообщалось об инциденте на борту самолета Boeing 737-800, который выполнял рейс МоскваСтамбул, когда на борту произошло задымление. Экипаж принял решение вернуться в столицу России и запросил посадку в аэропорту Шереметьево. Через 20 минут после этого Boeing 737-800 благополучно приземлился, а через три часа пассажиры рейса улетели в Турцию на резервном самолете.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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