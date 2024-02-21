Врач назвала самые аллергенные продукты

Пищевая аллергия чаще всего начинается в детском возрасте и, как правило, сохраняется в течение всей жизни. О самых аллергенных продуктах «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт высшей категории «СМ-Клиника» Светлана Якушкина.

«У людей с пищевой аллергией при встрече с аллергеном вырабатываются антитела, что приводит к различным симптомам (рвота, крапивница, головокружение, кашель, отек горла, нарушение дыхания, приступ астмы и другое). Наиболее опасной аллергической реакцией является анафилактический шок (падение давления и потеря сознания). Отсутствие экстренной медицинской помощи может привести к летальному исходу», — предупредила Якушкина.

По ее словам, любой продукт может стать аллергенным, но аллергия проявляется не у всех. Это зависит от степени аллергенности продукта, состояния иммунной системы и наследственной предрасположенности. Кроме этого, термическая обработка уменьшает аллергенность некоторых продуктов.

Как отметила врач, все аллергенные продукты можно условно разделить на три группы: сильной, средней и слабой степени аллергенности.

«Наиболее сильными аллергенами являются: коровье молоко и молочные продукты, которые содержат около 20 белков; рыба и морепродукты (однако речная рыба менее аллергенна, чем морская. Также важно отметить, что термическая обработка морепродуктов не влияет на их аллергенность); яйца (преимущественно белок, в редких случаях желток). Менее аллергенными являются перепелиные яйца. Для уменьшения аллергенности рекомендуется варить яйца около получаса», — рассказала специалист.

Также она отметила, что некоторые вакцины сделаны на основе куриного белка, и при вакцинации нужно обязательно предупреждать врача об аллергии на белок.

«К сильным аллергенам также относятся: орехи (лидером среди них является арахис, который содержит около 30 белков-аллергенов, а также грецкий, кешью и фундук); грибы; мед; куриное мясо; цитрусовые фрукты (особенно апельсины, лимоны, мандарины, ананас); виноград, гранат; тропические фрукты; красные ягоды, клубника, земляника, малина; овощи желтого и красного цвета (морковь, помидоры, свекла); шоколад; кофе, какао; зерновые продукты, особенно пшеница и рожь (аллергеном является глютен)», — добавила Якушкина.

Врач обратила внимание, что при аллергии на злаковые необходимо исключить продукты и блюда, содержащие глютен (макароны, блины, выпечку, каши).

По ее словам, для определения аллергии на тот или иной продукт можно обратиться к аллергологу-иммунологу и сдать анализы.

«Что же касается профилактики развития пищевой аллергии, то безусловно, ее необходимо начинать с беременной мамы, которая должна соблюдать гипоаллергенную диету до конца лактации и осуществлять продолжительное грудное вскармливание», — рассказала врач.

Она отметила, что при недостатке грудного молока докорм рекомендуется проводить смесями на основе гидролизатов белка профилактического или лечебно-профилактического назначения, чтобы предотвратить контакт с коровьим молоком.

«При введении детского прикорма всегда стоит задумываться о возможной аллергической реакции и избегать высокоаллергенных продуктов в первые годы жизни ребенка, вводить их постепенно, соблюдать чувство меры, и тогда процент аллергиков будет меньше», — подчеркнула специалист.

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