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Мошенники обманули продавцов смартфонов в интернете на 400 тысяч рублей и попались полиции

Тюменская полиция поймала мошенников, обманывавших продавцов смартфонов

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Тюменская полиция поймала мошенников, обманувших продавцов смартфонов в интернете на 400 тысяч рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По версии следствия, злоумышленники находили в интернете объявления о продаже дорогостоящих смартфонов, оформляли покупку с помощью сервиса «Безопасная сделка» и вносили предоплату. Когда товар приходил, они меняли его на муляж и отказывались от покупки под надуманным предлогом. При этом предоплату они забирали, а смартфоны стоимостью около ста тысяч рублей каждый сбывали третьим лицам.

Полиции удалось установить причастность злоумышленников к четырем эпизодам. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что россияне могут быть причастны еще к тридцати аналогичным преступлениям. В их отношении возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Фигурантов заключили под стражу.

Ранее полиция поймала омича, помогавшего мошенникам обманывать тюменских пенсионеров.

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