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Полиция поймала гречанку с древней посудой и иконами

В Греции поймали пенсионерку, укравшую древнюю посуду и иконы

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Костис Нтантамис/РИА Новости

В Греции полиция поймала 70-летнюю пенсионерку, которая украла древнюю посуду и иконы. Об этом сообщает ekathemerini.com.

По информации издания, пожилую женщину поймали 17 февраля в городе Салоники. Это произошло после того как на ее рабочем доме и по месту жительства обнаружили большое количество объектов культурной ценности.

Работники Департамента культурного наследия и древностей изъяли у женщины 52 предмета глиняной посуды, из них 10 оказались древнегреческими и датировались IV веком до нашей эры. Остальные предметы оказались из византийского периода до 1453 года. Также у нее нашли 24 артефакта религиозного назначения, включая иконы.

Ранее во Вьетнаме нашли древнюю посуду со следами 2000-летнего карри.

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