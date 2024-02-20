Полиция поймала омича, помогавшего мошенникам обманывать тюменских пенсионеров

В Омской области поймали мужчину, который помогал мошенникам забирать деньги у обманутых пенсионеров из Тюменской области. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МВД.

По информации агентства, омича задержали по месту жительства. Молодой человек признался сотрудникам правоохранительных органов, что нашел в одном из мессенджеров предложение о заработке и по указанию куратора отправился в Тюменскую область.

Россиянин снял квартиру в городе Ишим, а затем на протяжении двух дней посещал указанные куратором адреса в Абатске, Бердюжье и Казанском, забирая у них деньги. Отмечается, что мошенники действовали по схеме «ваш родственник попал в ДТП».

Нанесенный действиями злоумышленников ущерб составил 1,5 млн рублей. Омич за свои услуги получил около 7% от этой суммы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Тюменской области поймали подозреваемых в работе курьерами на мошенников.