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Наживавшиеся на обманутых пенсионерах российские подростки попались полиции

В Тюменской области поймали подозреваемых в работе курьерами на мошенников

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Depositphotos

В Тюменской области полиция поймала двух подростков, подозреваемых в работе курьерами на мошенников. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в поселке Голышманово. По версии следствия, двое подростков в возрасте 16 и 17 лет 15 февраля вступили в переписку и преступный сговор с неустановленным лицом. Согласно уговору несовершеннолетние должны были приходить на указанные адреса и забирать подготовленные пенсионерами деньги. В качестве вознаграждения они могли оставлять себе небольшую часть средств.

Мошенник, работавший по схеме «ваш родственник попал в ДТП», позвонил восьми пожилым людям. Из них двое поверили злоумышленнику и передали курьерам-подросткам в общей сложности 500 тысяч рублей.

В отношении несовершеннолетних возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и запрета определенных действий.

Ранее россиянин выманил у доверчивых прихожан храма деньги на несуществующую реконструкцию.

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