Екатеринбургский подросток изнасиловал ребенка и отправился в колонию

В Екатеринбурге 17-летнего подростка отправили в колонию на шесть с половиной лет за изнасилование 12-летнего ребенка. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Орджоникидзевского суда.

По информации агентства, Следственный комитет России возбудил в отношении подростка уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Несовершеннолетнего задержали в августе 2022 года. Его признали виновным и заключили под стражу 25 октября.

Юноше назначили наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы в воспитательной колонии. Кроме того, с него в пользу потерпевшей стороны взыскали 500 тысяч рублей.

До этого в Архангельске 39-летнего местного жителя признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Мужчина напал на улице на девочку-подростка и затащил ее в кусты.

Ранее россиянка обвинила сожителя-рецидивиста в изнасиловании восьмилетней дочери.