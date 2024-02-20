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Более 300 тысяч человек подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи

На ВФМ-2024 подано в 6 раз больше заявок, чем на прошлый фестиваль

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Всемирный фестиваль молодежи

Подготовка Всемирного фестиваля молодежи, который состоится с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус», выходит на завершающую стадию. Площадка примет 20 тыс. участников из более чем 180 стран мира. Об этом сообщила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева на пресс-конференции в международном информационном агентстве «Россия сегодня».

Предстоящий фестиваль Ксения Разуваева назвала событием планетарного масштаба, уточнив, что на участие в нем было подано более 300 тыс. заявок.

«Это в 6 раз больше, чем в 2017 году, тем самым мы разрушаем миф о какой-либо изоляции России. Мы готовы к проведению фестиваля, сейчас идет финальная стадия подготовки объектов, которые являются наследием Олимпиады. К тому же в проведении международных мероприятий такого масштаба у нас уже имеется колоссальный опыт», — отметила глава Росмолодежи.

По ее словам, участники фестиваля прошли непростой отбор. Испытания состояли из 6 этапов, включающих подготовку портфолио, эссе и видеовизитки.

На основе полученной информации от кандидатов формировался рейтинговый список участников. На заключительном организаторы формировали делегации.

Также журналистам сообщили, что в рамках Всемирного фестиваля молодежи образовательный центр «Сириус» совместно с общероссийским движением детей и молодежи «Движение Первых» проведет специальную детскую программу «Вместе в будущее».

Руководитель образовательного центра «Сириус», председатель совета федеральной территории Елена Шмелева рассказала, что такая программа состоится впервые в истории мирового фестивального движения.

«Для участия в программе было подано более 80 тыс. заявок из 144 стран, и лишь тысяча ребят — 500 из России и 500 из-за рубежа — прошла итоговый отбор», — отметила Елена Шмелева.

В «Сириусе» они будут работать по направлениям, которые посвящены науке и образованию, технологиям и инновациям, культуре и искусству, гуманитарным наукам и социальной сфере, спорту и экологии. Их преподавателями и наставниками станут партнеры образовательного центра и университета «Сириус», а также эксперты «Движения Первых».

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