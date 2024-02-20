Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Крысы прогрызли натяжной потолок в подмосковной квартире

Shot: в Подмосковье крысы прогрызли натяжной потолок в квартире

close
100%
SHOT ПРОВЕРКА' class="item-image" >
Телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА

В Подмосковье крысы прогрызли натяжной потолок в многоквартирном доме. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал «Shot Проверка».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Каюмова в Люберцах. Жители квартиры проснулись из-за странного звука, но понять, откуда он исходит, смогли не сразу. Через некоторое время они заметили дыру в натяжном потолке, которую прогрызли голодные крысы.

Сообщается, что в произошедшем будет разбираться управляющая компания. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

До этого на северо-западе Москвы в жилом комплексе «Митино Экопарк» обвалился потолок в десяти квартирах. Владельцы написали заявление в полицию, а также обратились в управляющую компанию.

Ранее в Москве неизвестный оставил чемодан с 25 крысами в парке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами