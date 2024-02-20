Крысы прогрызли натяжной потолок в подмосковной квартире

В Подмосковье крысы прогрызли натяжной потолок в многоквартирном доме. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал «Shot Проверка».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Каюмова в Люберцах. Жители квартиры проснулись из-за странного звука, но понять, откуда он исходит, смогли не сразу. Через некоторое время они заметили дыру в натяжном потолке, которую прогрызли голодные крысы.

Сообщается, что в произошедшем будет разбираться управляющая компания. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

До этого на северо-западе Москвы в жилом комплексе «Митино Экопарк» обвалился потолок в десяти квартирах. Владельцы написали заявление в полицию, а также обратились в управляющую компанию.

Ранее в Москве неизвестный оставил чемодан с 25 крысами в парке.