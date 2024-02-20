Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США неизвестные украли 60-метровую радиовышку, пишет HuffPost. Теперь местные жители гадают, кто это мог сделать и зачем.

Пропажу вышки обнаружила бригада ландшафтных дизайнеров, когда приехала на место для проведения планового технического обслуживания. Бретт Элмор, генеральный менеджер радиостанции, работавшей благодаря вышке, рассказал, что был шокирован случившимся.

«Я спросил: «Что значит, вышки больше нет? Вы уверены, что находитесь в правильном месте?» — недоумевал мужчина.

Элмор подал заявление в полицию, но местные власти сообщают, что у них недостаточно информации для проведения полноценного расследования. Бретт добавил, что вышка не была застрахована, поэтому станция организовала сбор средств, чтобы собрать деньги на новое оборудование для вещания.

Ранее полиция в США не стала мешать темнокожему американцу грабить магазин с iPhone.