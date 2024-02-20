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На Украине опровергли сообщения о запрете детям уклонистов поступать в вузы

Депутат Ивченко опроверг сообщения о запрете детям уклонистов поступать в вузы

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Clodagh Kilcoyne/Reuters

Депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Вадим Ивченко в разговоре с локальной газетой «Страна.ua» опроверг информацию о том, что он предлагает запрещать детям уклонистов поступать в высшие учебные заведения.

Он подчеркнул, что никогда не поддерживал идею наказания детей за поступки их родителей. Парламентарий также заявил, что все должны иметь равный доступ к высшему образованию.

Относительно законопроекта о мобилизации Ивченко отметил, что государство примет решение по поводу тех, кто не соблюдает закон. Однако в контексте обучения в вузах государство может внедрить норму, например, не оплачивая обучение за бюджетные деньги. Такое решение будет принято исключительно органами власти.

Депутат заверил, что будет делать все возможное, чтобы подобные «новации» не попали в конечный вариант законопроекта и подчеркнул, что противоречивые нормы могут применяться только по усмотрению государства или его органов в соответствии с законодательством.

Перед этим в украинской Раде предложили наказывать детей тех, кто уклоняется от мобилизации.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська поддержал мобилизацию заключенных.

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