В КГБ Белоруссии назвали число осужденных за госизмену в 2022–2023 годах

Белорусская контрразведка выявила более ста попыток вербовки белорусских граждан за период 2022–2023 годов, задержано 16 иностранных шпионов. Об этом заявил председатель Комитета госбезопасности Белоруссии (КГБ) Иван Тертель, сообщает БелТА.

«Только за 2022-2023 годы контрразведкой комитета выявлено 114 попыток вербовки наших граждан, в том числе 37 военнослужащих. К уголовной ответственности привлечено 45 человек», – цитирует председателя КГБ агентство.

Тертель отметил, что американские спецслужбы и Госдеп реализуют долгосрочный план по расшатыванию ситуации в Белоруссии с привлечением находящихся за рубежом оппозиционеров. Согласно плану, подчеркнул Тертель, должен быть сформирован квазипарламент, который проведет выборы, намеченные на 25 мая.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что находящаяся за рубежом белорусская оппозиция и ее кураторы прорабатывают три основных сценария госпереворота в Белоруссии.

16 февраля Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция ведет переговоры на Западе о присоединении к республике западных территорий России.

Ранее в Минске отметили, что знают имена готовящихся в соседних странах диверсантов.