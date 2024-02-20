Уральский преподаватель поставил студентку на колени и угрожал ей электрошокером

На Урале преподавателя техникума обвинили в том, что он поставил студентку на колени и угрожал ей электрошокером. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Каменско-Уральском техникуме торговли и сервиса. 31-летний педагог, преподававший строевую, боевую и тактико-специальную подготовку, поставил студентку на колени в углу аудитории в качестве наказания. Сообщается, что до этого мужчина отшлепал ремнем другую студентку.

После занятия поставленная на колени студентка рассказала о произошедшем родителям, которые подали заявление в правоохранительные органы. Представитель девушки рассказал «Осторожно, новости», что педагог также угрожал ей электрошокером.

После подачи заявления в правоохранительные органы мужчину уволили из учебного учреждения. Педагог заверил, что в шутливой форме наказывал студенток и не подразумевал унижения.

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