В Сибири тренер попросил мальчика сменить прическу на более мужественную

Жительница Иркутского района возмутилась рекомендацией тренера спортивного клуба, который посещает ее девятилетний сын: женщина рассказала, что мужчина якобы посоветовал сменить ее ребенку прическу на более мужественную. Об этом сообщает kp.ru.

«Вашему сыну нужно поменять прическу. Такая стрижка неприемлема. Сразу предупреждаю — ребята начнут троллить ребенка», — написал тренер родительнице в личных сообщениях.

По словам женщины, ее сын давно мечтал ходить на армейский рукопашный бой, мальчик посетил четыре тренировки, после чего мать получила от спортсмена необычную обратную связь.

Иркутянка пояснила, что ее сын ходит с хвостиком, а волосы у ребенка отросли практически до шеи.

«Отращивать хвостик решил еще полтора года назад. Тогда увидел в школе старшеклассника. Волосы у парня были точно такие же светлые, как и у сына. Только на макушке красовался аккуратный хвостик. Вот и захотел быть похожим на него», — поделилась мать мальчика.

Она отметила, что в школе ребенка никогда не дразнили из-за прически.

Тренер в комментарии СМИ отметил, что его девятилетний ученик старательный и способный, но еще раз подчеркнул необходимость постричь волосы.

«У нас мальчикам запрещено носить длинные волосы. Ведь не даром направление называется именно армейский рукопашный бой. Соблюдаем правила, как на службе! Там хвостики не носят. Внешний вид очень важен для мужчины. Он должен быть опрятен, аккуратен и дисциплинирован. Да и волновался за ребенка. Его бы начали дразнить», — рассказал тренер.

Родители ребенка приняли решение сменить вид спорта, который будет посещать сын: мальчика записали на вольную борьбу.

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