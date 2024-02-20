В Москве открылся фестиваль «Кино на службе Отечеству»

Кино – это работа вдолгую, поэтому очень важно не упустить реперные точки, вокруг которых можно объединить общество. Об этом перед открытием интерактивной площадки «Комитета семей воинов Отечества» на фестивале «Кино на службе Отечеству» в кинотеатре «Иллюзион» заявила ведущая донецкого телеканала «Юнион» Александра Лазарева.

На мероприятии она рассказала о фильмах Международного передвижного фестиваля. Также Лазарева отметила, что на площадке комитета пройдет панельная дискуссия, посвященная кино.

«Мы поговорим о том, что такое документальное кино, что нужно в тех регионах, где идет СВО, о чем, для кого и как снимать. Фестиваль представляет патриотические фильмы, снятые о людях на переднем крае обороны, о работе тыла, о работниках фронта. Это кино – про всех нас, и оно объединяет», — приводит ее слова Telegram-какнал «Lomovka».

При этом ведущая донецкого телеканала рассказала, что в культурном центре «Каучук» открылась выставка «Уголь земли Русской». По ее словам, это экспозиция портретов военнослужащих, написанных углем. «Потому что уголь — это про Донбасс, это про всех нас, это честно», — добавила она.

Также на фестивале первый зампред координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты РФ, завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского государственного университета Александр Малькевич представил свой документальный фильм «Кирилл. Голос русского Херсона».

«Чуть раньше мы вместе с губернатором Херсонской области презентовали эту картину в Общественной палате России, но на широкую аудиторию он выходит впервые. Он посвящен памяти моего хорошего товарища, заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова. Это часовой фильм, который все должны посмотреть, чтобы узнать, каким был Кирилл и сколько он сделал для того, чтобы вернуть Херсон в родную гавань», — рассказал он .

Лазарева, в свою очередь. поблагодарила Малькевича за поддержку новых регионов и журналистов. «Голос Донбасса, голос новых регионов звучит на самых серьезных площадках, и люди, которые живут и работают там, получили право быть услышанными», — отметила она.

Также на фестивале состоялась премьера фильма «Безоружные» иранского режиссера Манучехра Рамезани и прошел спецпоказ фильма «Святой Архипелаг» режиссера Сергея Дебижева.