Лучших экскурсоводов страны начали обучать для работы на Всемирном фестивале молодежи

Всемирный фестиваль молодежи продлится на федеральной территории «Сириус» всего 7 дней, и за это время гости должны увидеть самое главное. Без помощи экскурсоводов это невозможно, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии программы подготовки экскурсоводов, стартовавшей на федеральной территории «Сириус».

В рамках программы подготовки Росмолодежи «Больше, чем путешествие» 300 лучших экскурсоводов России продут обучение для работы на Всемирном фестивале молодежи.

Для работы на площадке из 10 тыс. заявок были отобраны лучшие специалисты со всей страны.

До 1 марта участники программы обучения будут знакомиться с фестивальной площадкой и на тестовых экскурсиях доработают маршруты, подготовленные специально для мероприятия.

«Нам очень важно, чтобы российские участники, приехав, испытали гордость, а у иностранных гостей возникло чувство уважения к России. У вас совершенно уникальная и удивительная задача — вам предстоит передать 20 тыс. молодых людей со всего мира чувство гордости и уважения к истории, традициям и культуре нашей страны», — подчеркнул Сергей Кириенко, обращаясь к участникам программы.

Он уточнил, что на ВФМ-2024, который пройдет в «Сириусе» с 1 по 7 марта, приедут представители 188 стран мира, 10 тыс. россиян, 10 тыс. иностранных участников, 5 тыс. волонтеров.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил уверенность в том, что Всемирный фестиваль молодежи станет значимым и масштабным событием.

«У вас будет непростая и очень интересная задача — не просто познакомить гостей с объектами Всемирного фестиваля молодежи, федеральной территорией «Сириус», нашим олимпийским наследием, но и рассказать, для чего все это было создано, как это сегодня используется и развивается», — обратилась к экскурсоводам председатель совета федеральной территории «Сириус», руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.