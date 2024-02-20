Российский фельдшер отсудил 100 тыс. рублей за падение на скользком крыльце

В Вологде местному жителю выплатят компенсацию морального вреда за падение на скользком крыльце. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в декабре 2021 года. Фельдшер, возвращаясь от пациента, упал на скользком крыльце подъезда. Работник зафиксировал факт падения и травмы, его осмотрели медики. Работодатель мужчины составил акт, в котором зафиксировал причиной несчастного случая ненадлежащее содержание территории управляющей компанией и подрядчиком.

Прокуратура после проведения проверки обратилась в суд с требованием взыскать в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда.

Суд обязал управляющую компанию и подрядчика выплатить фельдшеру по 50 тыс. рублей.

Ранее жительница Омской области отсудила 300 тыс. рублей после падения из электрички.