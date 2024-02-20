В Сургутском университете выявили туберкулез у студента из Индии

В Сургутском государственном университете у студента, прибывшего на учебу из Индии, был выявлен туберкулез без выделения бациллы Коха, то есть без возможности распространения воздушно-капельным путем. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис ЮГРА».

В опубликованном комментарии университета говорится, что прибывший из Индии молодой человек поступил в СурГУ на 1-й курс Медицинского института. После прибытия в Сургут 23 января он прошел стандартную медицинскую проверку, во время которой и было выявлено заболевание.

Его сразу же отстранили от занятий и поместили на карантин в медицинский изолятор. В общежитии, где он жил, провели необходимые дезинфекционные мероприятия. 17 февраля молодой человек отбыл обратно на родину.

8 февраля ученые предложили диагностировать туберкулез с помощью смартфона по звуку кашля.

31 января у уборщицы, работавшей в школе в Волгограде, нашли туберкулез.

Ранее стало известно, что учитель с открытой формой туберкулеза работал в школе в Ленинградской области.