Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Сургутском университете выявили туберкулез у студента из Индии

Мегаполис ЮГРА: в СурГУ нашли туберкулез у студента из Индии

close
100%
Кирилл Брага/РИА Новости

В Сургутском государственном университете у студента, прибывшего на учебу из Индии, был выявлен туберкулез без выделения бациллы Коха, то есть без возможности распространения воздушно-капельным путем. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис ЮГРА».

В опубликованном комментарии университета говорится, что прибывший из Индии молодой человек поступил в СурГУ на 1-й курс Медицинского института. После прибытия в Сургут 23 января он прошел стандартную медицинскую проверку, во время которой и было выявлено заболевание.

Его сразу же отстранили от занятий и поместили на карантин в медицинский изолятор. В общежитии, где он жил, провели необходимые дезинфекционные мероприятия. 17 февраля молодой человек отбыл обратно на родину.

8 февраля ученые предложили диагностировать туберкулез с помощью смартфона по звуку кашля.

31 января у уборщицы, работавшей в школе в Волгограде, нашли туберкулез.

Ранее стало известно, что учитель с открытой формой туберкулеза работал в школе в Ленинградской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами