Трехлетняя девочка сбежала из детсада в Щелково, чтобы найти мать

В подмосковном Щелково трехлетняя воспитанница детского сада ушла на поиски матери, воспитатели не сразу заметили пропажу девочки. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в детском саду в Щелково, трехлетняя девочка не дождалась родителей, которые ехали, чтобы забрать ее домой. Ребенок надел куртку и ботинки и отправился на поиски матери.

В этот момент из группы вышла вынести мусор няня, женщина не обратила внимания на одетого ребенка, в группе с детьми была воспитательница, но она также не заметила перемещение воспитанницы. Входная дверь в учреждение была сломана и подпиралась дощечкой, поэтому девочка смогла ее открыть и выйти на улицу.

Ребенка заметила проходившая мимо женщина, когда девочка намеревалась перейти железнодорожные пути, горожанка отвела ее домой. Родители беглянки обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Ранее на Камчатке воспитатель детсада протащила ребенка волоком по снегу.