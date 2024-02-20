В Ярославской области разыскивают молодого человека, изнасиловавшего женщину

В Следственном управлении СК РФ по Ярославской области объявили о розыске подозреваемого в изнасиловании женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомство.

Предполагаемый преступник, которого зафиксировала камера в одном из подъездов Фрунзенского района, изнасиловал женщину 1977 года рождения и пытался изнасиловать горожанку 1999 года. На кадрах, опубликованных правоохранителями, молодой мужчина забегает в подъезд вслед за жертвой, хватает женщину сзади за шею и тащит в сторону.

Подозреваемому на вид 20-25 лет. Его рост 168-170 см, мужчина обладает худощавым телосложением. В момент нападения был одет в черный пуховик с капюшоном, голубые джинсы, черные кроссовки и шапку такого же цвета.

Ранее в Москве задержали отца-педофила, который годами насиловал родную дочь.