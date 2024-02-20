В Подмосковье медики прооперировали женщину с опухолью яичника размером с арбуз

Медики Подмосковья диагностировали крупную опухоль яичника у 59-летней местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Россиянка обратилась к специалистам с жалобами на отдышку. Помимо этого, она заметила резко увеличившийся живот. Во время обследования у пациентки обнаружили опухоль яичника размером с арбуз.

«Под общим наркозом мы удалили из брюшной полости 10 литров жидкости», – поделилась заведующая отделением онкогинекологии №4 Московского областного онкологического диспансера Ирина Карьгина.

Операция прошла успешно. На данный момент жизни женщины ничего не угрожает.

В Минздраве напомнили о необходимости регулярно проходить профосмотры, чтобы диагностировать заболевания на ранних этапах.

Ранее в Подмосковье врачи удалили из мозга пенсионера опухоль размером с куриное яйцо.