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Дочери помогли выследить отца-педофила

Metro: в США дочери помогли выследить отца, обвиненного в изнасиловании детей

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Polk County Sheriff's Office

Во Флориде две дочери помогли выследить и арестовать отца, обвиненного в изнасиловании двоих детей. Об этом сообщает Metro.

51-летний Дэви Альбарран из штата Флорида был обвинен в изнасиловании детей, американцу удалось скрыться от полиции, разыскать отца-преступника помогли его дочери.

Девушки обратились на телевидение и сообщили о преступлениях отца в популярном шоу, а потом разместили в своих социальных сетях информацию о его розыске, призывав американцев, видевших беглеца, обращаться в полицию.

Спустя почти полтора года полицейским удалось установить местонахождение и задержать злоумышленника, он скрывался в сарае в пригороде города Лейкленд. Мужчина арестован, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Ранее педофил переоделся подростком, чтобы поступить в школу и домогаться учеников.

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