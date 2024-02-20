Дочери помогли выследить отца-педофила

Во Флориде две дочери помогли выследить и арестовать отца, обвиненного в изнасиловании двоих детей. Об этом сообщает Metro.

51-летний Дэви Альбарран из штата Флорида был обвинен в изнасиловании детей, американцу удалось скрыться от полиции, разыскать отца-преступника помогли его дочери.

Девушки обратились на телевидение и сообщили о преступлениях отца в популярном шоу, а потом разместили в своих социальных сетях информацию о его розыске, призывав американцев, видевших беглеца, обращаться в полицию.

Спустя почти полтора года полицейским удалось установить местонахождение и задержать злоумышленника, он скрывался в сарае в пригороде города Лейкленд. Мужчина арестован, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Ранее педофил переоделся подростком, чтобы поступить в школу и домогаться учеников.