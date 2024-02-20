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На Украине назвали причины большого количества плененных солдат ВСУ под Авдеевкой

«Страна.ua»: командиры ВСУ опоздали с приказом об отступлении из Авдеевки

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Станислав Красильников/РИА Новости

Украинские войска вовремя не получили приказ об отступлении из Авдеевки, именно этим объясняется большое количество военнослужащих, попавших в плен. Такое мнение высказал украинский военный журналист Юрий Бутусов, сообщает «Страна.ua».

По данным журналиста, заминка командования с приказом объясняется тем, что они до последнего надеялись на подход резерва, который проложил бы «коридор».

«К сожалению, все это не было спланировано так, чтобы пробить коридор. Вовремя приказ на отход гарнизон «Зенита» не получил. И это основная причина этой трагедии. И не только этой, к сожалению», – передает издание слова журналиста. По его словам, солдаты ВСУ были расстреляны российской армией, когда она зашла на их позиции.

Бутусов указал, что российским военным удалось совершить первый мощный прорыв на юге, нанеся большие потери 53-й бригаде в районе Царской Охоты.

До этого украинский генерал рассказал, что украинские солдаты, многие из которых оказались окруженными в Авдеевке, сдались в плен из-за плохой связи, проблемы с которой в ВСУ являются системными.

Ранее в России предложили способ интеграции пленных украинских военных в мирную жизнь.

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