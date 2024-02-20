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Азербайджан отправил на Украину провода

Азербайджан отправил на Украину гуманитарный груз из проводов и трансформаторов

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Depositphotos

Азербайджан отправил на Украину очередную партию гуманитарной помощи. На этот раз груз состоит из различного электрооборудования, сообщило министерство энергетики республики.

«Гуманитарный груз включает более 670 тыс. метров электрокабелей и проводов, а также 26 трансформаторов и комплектных трансформаторных пунктов», — говорится в сообщении.

Груз доставит из Сумгаитского технологического парка колонна из 25 фур. В Минэнерго добавили, что гуманитарная помощь отправлена «для поддержки восстановления устойчивого электроснабжения пострадавших территорий».

До того подобные поставки осуществлялись из Азербайджана в октябре, ноябре и декабре 2023 года, а также в январе 2024 года. Они оцениваются в $7,6 млн.

18 февраля о продолжении гуманитарной помощи Украине высказались во Франции. Почти три четверти участников опроса сочли, что поставка гуманитарных материалов, в которые входят продукты питания, должна сохраняться.

Ранее Зеленский по неизвестной причине отменил видеовыступление на конференции в Токио по восстановлению Украины.

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