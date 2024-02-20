Азербайджан отправил на Украину провода

Азербайджан отправил на Украину очередную партию гуманитарной помощи. На этот раз груз состоит из различного электрооборудования, сообщило министерство энергетики республики.

«Гуманитарный груз включает более 670 тыс. метров электрокабелей и проводов, а также 26 трансформаторов и комплектных трансформаторных пунктов», — говорится в сообщении.

Груз доставит из Сумгаитского технологического парка колонна из 25 фур. В Минэнерго добавили, что гуманитарная помощь отправлена «для поддержки восстановления устойчивого электроснабжения пострадавших территорий».

До того подобные поставки осуществлялись из Азербайджана в октябре, ноябре и декабре 2023 года, а также в январе 2024 года. Они оцениваются в $7,6 млн.

18 февраля о продолжении гуманитарной помощи Украине высказались во Франции. Почти три четверти участников опроса сочли, что поставка гуманитарных материалов, в которые входят продукты питания, должна сохраняться.

Ранее Зеленский по неизвестной причине отменил видеовыступление на конференции в Токио по восстановлению Украины.