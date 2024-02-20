Женщину с разбитой головой обнаружили на сочинском пляже

СК Краснодарского края возбудил уголовное дело по факту обнаружения женщины с разбитой головой на пляже в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 46-летняя женщина в ночь на 19 февраля находилась в гостях у 58-летнего мужчины, в какой-то момент между ними произошла ссора. В ходе конфликта подозреваемый избил знакомую, вынес ее на пляж и ударил камнем по голове, после чего скрылся.

Злоумышленника удалось задержать, на допросе он дал признательные показания, возбуждено уголовное дело. Спасти пострадавшую не удалось.

Ранее россиянин напал на друга детства и ударил его камнем по голове ради пакета с деньгами.