В Приморье хозяин ротвейлера выплатит компенсацию ребенку, покусанному его собакой

В Дальнереченске суд обязал владельца собаки возместить моральный вред ребенку, на которого набросилось животное. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Инцидент произошел в октябре 2023 года в районе улицы Гарнизонной. Ротвейлер, оставленный хозяином без присмотра, напал на 12-летнего мальчика. Ребенок получил раны левого предплечья, правой голени и спины.

После случившегося прокуратура организовала проверку и подала иск в защиту прав пострадавшего.

Суд постановил, что хозяин собаки должен выплатить мальчику 350 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

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