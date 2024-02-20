Московские волонтеры займутся координацией участников Всемирного фестиваля молодежи

Городские волонтеры Москвы будут встречать делегации добровольцев из других регионов России и иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи на вокзалах и в аэропортах столицы, сообщает пресс-служба ВФМ–2024.

Отмечается, что координатором столичных волонтеров выступит один из 27 Центров привлечения и подготовки волонтеров ВФМ–2024, открытый на базе ресурсного центра «Мосволонтер».

Первый образовательный семинар состоялся 16 февраля. На нем обучились порядка 300 москвичей. Планируется, что городскими волонтерами Москвы станет 1 тысяча жителей столицы.

Как рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит, именно городские волонтеры Москвы создадут первое впечатление добровольцев со всей страны и иностранных участников о фестивале перед отправкой в «Сириус».

«Затем они помогут им сохранить добрые и теплые воспоминания после завершения Всемирного фестиваля молодежи о нем и России, которые они увезут в свои страны», — добавил он .

Отмечается, что с 20 февраля московские волонтеры в аэропортах и на вокзалах будут встречать и провожать добровольцев из 36 регионов России, которые отправляются на фестиваль в Сочи через Москву и в обратном направлении. Также они помогут участникам из-за рубежа сделать пересадку в столице и достичь площадки фестиваля.

Кроме того, после завершения основных мероприятий фестиваля волонтеры займутся сопровождением иностранных гостей, которые прибудут в Москву для участия в региональной программе. Планируется, что городские волонтеры будут создавать атмосферу гостеприимного и комфортного города и помогать гостям лучше узнать Москву.