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В Петербурге мальчик оказался в больнице после того, как искупался в раковине

В Петербурге полуторагодовалый ребенок залез в раковину и получил серьезны ожоги

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Depositphotos

В Петербурге ребенок попал в медучреждение с серьезными ожогами. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Серебристом бульваре. Младший член семьи залез в раковину, после чего самостоятельно включил горячую воду.

Мать мальчика быстро обратилась к медикам и полуторагодовалого пострадавшего госпитализировали. Специалисты диагностировали у пациента термические ожоги бедер, голени и стопы.

Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. Его поместили в хирургическое отделение.

На данный момент неизвестно, почему младший член семьи оказался без присмотра и где в этот момент находились родители.

Ранее в Петербурге двухлетняя девочка попала в больницу с ожогами после того, как подышала над картошкой.

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