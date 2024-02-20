Из России депортируют 40 мигрантов после драки на складе в Москве

Драка с участием курьеров и работников склада на западе Москвы повлекла выдворение из России 40 мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о драке, которая произошла в конце января на Гвардейской улице, после инцидента были задержаны семь человек.

«Выяснилось, что первоначальный конфликт произошел между сотрудниками на бытовой почве, связанной с погрузочными работами. По результатам проведенных мероприятий было проверено 74 иностранных гражданина», — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что были установлены двое зачинщиков драки, их арестовали. Выяснилось, что многие из иностранцев, работавших на складе, незаконно находились в России или не имели права работать в стране. Решением Кунцевского и Никулинского районных судов, как минимум 40 мигрантов покинут РФ.

До этого директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов заявил, что судебные приставы за семь лет выдворили из России почти 200 тысяч мигрантов, которые нарушили закон.

Одним из правонарушений стал инцидент в Самаре. Сообщалось, что мужчина зарегистрировал в квартире несколько сотен иностранцев и стал фигурантом уголовного дела.

Ранее в Госдуме предложили депортировать иностранцев, пристающих к россиянкам.