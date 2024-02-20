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Уборщицу уволили за то, что она доела сэндвич, оставленный участниками конференции

LADBible: в Англии уволили уборщицу, съевшую сэндвич, оставленный после конференции

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Depositphotos

В Англии уволили уборщицу, которая доела сэндвич, оставленный после конференции, пишет LADBible.

Cообщается, что 39-летняя Габриэла Родригес была уволена из клининговой компании за «кражу» сэндвича. Сама женщина уверяет, что доела бутерброд, потому что его оставили после себя участники конференции, поэтому не считает, что совершила преступление.

«Габриэла подтвердила, что никто не предлагал ей еду, но она все равно решила ее взять», — говорится в заявлении компании.

Родригес заявила, что планирует подать в суд на работодателя и восстановить справедливость. Кроме того, женщину поддерживает профсоюз.

«Уборщиков регулярно увольняют по тривиальным и, как мы утверждаем, дискриминационным основаниям, подобным этому», — прокомментировал председатель профсоюза.

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