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В Омске наградили победителей конкурса «Омская область: ПРОдвижение»

Победителями конкурса «Омская область: ПРОдвижение» стали 47 человек

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продвижение55.рф

В Омске наградили 47 победителей кадрового конкурса «Омская область: ПРОдвижение», сообщает пресс-служба конкурса.

В церемонии награждения приняли участие губернатор Омской области Виталий Хоценко, сенатор от Омской области, председатель Наблюдательного совета Иван Евстифеев и руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын.

Виталий Хоценко отметил, что в будущем победители конкурса получат предложения.

«Кого-то в ближайшее время ждут собеседования и последующие кадровые предложения», — сказал он.

Иван Евстифеев назвал проект уникальным, так как все стороны будут в выигрыше.

«Участники получили оценку своего уровня и рекомендации по дальнейшему развитию, а победители смогут и дальше развивать свои управленческие навыки», — сказал он.

Всех финалистов проекта пригласят в экспертный клуб под руководством губернатора Омской области.

Напомним, конкурс «Омская область: ПРОдвижение» запустили в сентябре 2023 года. Для участия в конкурсе было подано 8,2 тыс. заявок.

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